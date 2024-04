Sachsen-Anhalts Landtag ist in einer gefährlichen Situation: Wenn die Sitten im Parlament weiter verrohen, werden sachliche Debatten dort irgendwann unmöglich. Das Präsidium muss den Landtag als Institution schützen, kommentiert MZ-Redakteur Jan Schumann.

Magdeburg/MZ - Dass es in Sachsen-Anhalts Landtag eine gefährliche Entwicklung gibt, ist unübersehbar. Die in Teilen rechtsextreme AfD-Fraktion nutzt manche Debatten bewusst, um lautstark Stimmung für ihre Sache zu machen. Da wird laut auf Tische geklopft, in Hände geklatscht und aus der letzten Reihe gebrüllt – zuletzt richteten sich lautstarke Rufe sogar gegen Vize-Präsidentin Anne-Marie Keding (CDU).