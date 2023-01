Elektromobilität in Sachsen-Anhalt Kommentar zur Verkehrswende: Elektroautos dürfen kein Luxusgut sein

In Ostdeutschland fahren vergleichsweise wenige Menschen ein Elektroauto. Kein Wunder, schließlich sind die Stromautos teuer, Ladesäulen gibt es auf dem Land kaum. Was es braucht, damit sich die Elektromobilität in Sachsen-Anhalt durchsetzen kann.