Kommentar zur Umfrage zur Landtagswahl

Halle (Saale) - Keine Liebesheirat, Zweck- oder Notbündnis, so lauteten die wenig schmeichelhaften Bezeichnungen für die erste Kenia-Koalition in Deutschland, die in Sachsen-Anhalt aus der Taufe gehoben wurde. Nun, fünf Jahre später und kurz vor der nächsten Landtagswahl, zeigt eine Meinungsumfrage im Auftrag des MDR, dass diese Regierung akzeptiert ist und weitermachen könnte.

Laut Befragung verweigern jedenfalls die Wähler von CDU, SPD und Grünen den Parteien nicht ihre Gefolgschaft, teilweise ist der Zuspruch sogar noch gewachsen. Und das trotz mancher inhaltlicher und personeller Querelen sowie wiederholter Drohungen der Koalitionspartner, aus der Landesregierung aussteigen zu wollen. Die Wähler haben anscheinend nicht so sehr den einen oder anderen Theaterdonner wahrgenommen, sondern vielmehr für sich bewertet, wie es ihnen persönlich geht und sich das Land entwickelt hat.

Aber: Diese Umfrage ist eine Momentaufnahme und bildet lediglich die Stimmungen in der zurückliegenden Woche ab. Gerade da gab es auf bundespolitischer Ebene einige Entscheidungen, die sich ganz sicher bei dieser Meinungsumfrage positiv für die Grünen, die SPD und die FDP und negativ für die CDU sowie die Linke ausgewirkt haben. Also Vorsicht vor der tatsächlichen Aussagekraft solcher Befragungen mit Blick auf die Landtagswahl am 6. Juni. Niemand sollte sich also zu früh freuen.

Denn schon einmal - am Wahlabend vor fünf Jahren - gab es für mehrere Parteien ein böses Erwachen. In der letzten Umfrage vor der Landtagswahl 2016 hatten die Demoskopen Wahlergebnisse vorhergesagt, die auch eine Fortführung der damaligen Großen Koalition möglich gemacht hätten. Aber dann kam alles ganz, ganz anders.... (mz/Hartmut Augustin)

