Digitalattacken in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/MZ - Die Zahlen sind besorgniserregend. Cyberkriminelle haben in den vergangenen Jahren enorm aufgerüstet und greifen immer häufiger Unternehmen, staatliche Stellen und auch Privatpersonen an. Das beginnt bei einfachen Phishing-Emails und SMS, mit denen Kriminelle versuchen, ihre Opfer in Betrugsfallen zu locken, und endet mit großangelegten Angriffen auf Regierungswebsites und staatliche Verwaltungen.