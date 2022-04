Kommentar zur Rolle der Grünen in Sachsen-Anhalt

Gewonnen haben die Grünen - hier Annalena Baerbock und Robert Habeck bei der Wahlparty - vor allem in den Großstädten. Im Blick haben müssen sie aber das ganze Land.

Halle (Saale)/MZ - Was für eine rasante Achterbahnfahrt: Mit einem mageren Landtagswahlergebnis von 5,9 Prozent haben die Grünen in Sachsen-Anhalt erst im Sommer die Regierungsverantwortung verloren. Jetzt, nach der Bundestagswahl, kommt der Partei plötzlich eine Schlüsselrolle bei der Auswahl des nächsten Kanzlers zu. Dabei war das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt kaum besser: 6,5 Prozent.