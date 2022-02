Kommentar zur Krise der Schweinehalter: Das beste Fleisch kommt aus der Region

Halle/MZ - Der Fleischkonsum geht zurück, die Gesellschaft drängt auf mehr Tierwohl: Die Schweinewirtschaft steht bereits seit langem unter Druck. Die Einbußen durch die Corona-Maßnahmen übersteigen in ihrer Schärfe jedoch die Folgen dieses Nachfragewandels bei weitem. Die Branche braucht daher Hilfe, schließlich ist die Misere nicht selbst verschuldet. Hinzu kommt: Sterben die regionalen Betriebe, bricht die Basis für eine zukunftsfähige Schweinezucht weg.

Denn für eine nachhaltige Fleischproduktion bieten die hiesigen Höfe das ideale Grundgerüst. Kurze Wege, wenig importiertes Futter, ein regionales Netzwerk von Vermarktern. So soll es sein. Ein Betriebssterben muss daher verhindert werden - im Zweifel mit Steuergeld.

Ein „Weiter so“ darf es nicht geben

Allerdings: Ein „Weiter so“ darf es anschließend nicht geben. In der Landwirtschaft fehlt es nach wie vor an Tierwohlstandards. Beispiel: Die Haltung von Sauen in engen Gitterboxen widerspricht dem Tierschutzgesetz. Trotzdem wird sie geduldet, soll erst in vielen Jahren abgeschafft werden. Ein Schandfleck. Das ist nicht allein die Schuld der Bauern, die Bundesregierung verschleppt seit Jahren eine Reform.

Für eine nachhaltige Fleischproduktion bieten die hiesigen Höfe das ideale Grundgerüst. Max Hunger / MZ-Reporter

Mit der neuen Regierung in Berlin könnte eine Agrarwende nun bald Realität werden. Doch für das größte Problem hat auch sie noch keine Lösung gefunden: Mehr Tierwohl wird die Preise für Schnitzel und Co. aus der Region steigen lassen. Dazu reicht ein Blick in den Saalekreis. Es ist zu erwarten, dass viele Verbraucher dann zum importierten Billigfleisch greifen.

Mehr Tierwohl, aber wettbewerbsfähig

Die Regierung muss daher zügig ein Konzept vorlegen, das Fleisch aus der Region trotz Auflagen wettbewerbsfähig macht. Andernfalls werden die Schweinehalter erneut in eine Krise rutschen. Und ohne Höfe nützt auch eine gut gemeinte Reform nichts.

Den Autor erreichen Sie unter: max.hunger@mz.de