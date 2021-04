Kommentar zur gestiegenen Nachfrage nach Corona-Tests

Magdeburg - Vor Inkrafttreten der Notbremse drehte sich die Diskussion vor allem um die nächtliche Ausgangsbeschränkung. Von Freiheitsberaubung war die Rede, einige besonders schrille Kritiker witterten den Beginn einer Diktatur. Mittlerweile gelten die neuen Regeln - und der weit überwiegende Teil der Bevölkerung scheint sie zu akzeptieren. Dafür gerät nun ein zuvor weniger beachteter Aspekt der Notbremse in den Fokus: die Testpflicht. Bei der Bekämpfung der Pandemie könnte sie jetzt eine wichtige Rolle spielen.

Denn erstmals gibt es für sehr viele Menschen jede Menge guter Gründe, sich testen zu lassen. Der Friseursalon an der Ecke, das große Möbelhaus, der Laden mit den schönen Stoffen oder die Parfümerie - all das steht negativ Getesteten nun offen, sofern die Inzidenz in der Region nicht die 150 überschreitet. Viele Menschen stellen fest, dass ein Besuch in der Teststation oder der Apotheke nicht allzu aufwendig ist. Die Abläufe haben sich eingespielt, das Ergebnis liegt schnell vor - und es lohnt sich.

Es lohnt sich für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft insgesamt. Denn mit jedem positiven Test und jeder Quarantäneanordnung sinkt das Ansteckungsrisiko für alle anderen. Das Dunkelfeld hellt sich auf. Derzeit können die Gesundheitsämter nur in den wenigsten Fällen sagen, wo sich jemand angesteckt hat. Wenn es gut läuft, bekommen sie jetzt endlich wieder einen Überblick.

Wichtig ist, dass die Testmöglichkeiten der wachsenden Nachfrage folgen. Testwillige müssen mit vertretbarem Aufwand einen Test bekommen können. Und zugleich darf nur ein solcher Test gelten, der sich einer Person eindeutig zuordnen lässt. Kann sich jeder selbst bescheinigen, dass er negativ ist, läuft die Testpflicht ins Leere. (mz/Hagen Eichler)

