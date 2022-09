Kommentar zur dritten Regierung Haseloff: Zwischen Hoffnung und Abgrund

Zwei Daten sind es, die die seit einem Jahr in Magdeburg regierende Koalition prägen. Das eine steht für Aufbruch, für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft – es ist die am 15. März verkündete Entscheidung von Intel, sich in Sachsen-Anhalt anzusiedeln. Das zweite Datum ist der 24. Februar, der Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Dieser Krieg tobt zwar in Osteuropa. Und doch droht auch die heimische Wirtschaft in einen Abwärtsstrudel zu geraten, dem schwere gesellschaftliche Verwerfungen folgen könnten.