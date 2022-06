Magdeburg/MZ - Das ist etwas Neues in dieser Corona-Pandemie: In den vergangenen zwei Jahren sanken die Infektionszahlen pünktlich zu den Sommerferien - doch diesmal nicht. In diesem Sommer bleibt ein Grundrauschen immer neuer Ansteckungen im Freundes- und Bekanntenkreis, die fast jeder selbst beobachten kann.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<