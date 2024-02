Kommentar zur Cannabis-Legalisierung: Zeitenwende in der Drogenpolitik

Magdeburg/MZ - Die Bundesrepublik steht vor einer echten Zeitenwende in der Drogenpolitik. Man kann sagen: endlich. Denn die bisherige Vorstellung der Regierung, dass man die weit verbreitete Droge Cannabis einfach per Verbot aus dem Verkehr ziehen kann, ist krachend gescheitert. Noch schlimmer ist, dass das Scheitern seit Jahrzehnten offensichtlich ist: auch für Polizisten, Suchtberater und Eltern. Trotz Verbot stiegen die Konsumzahlen immer weiter.

Deshalb ist der neue Ansatz der Bundesregierung im Grundsatz richtig. Wenn sich die gesundheitlich schädliche Droge Cannabis nicht per Verbot verbannen lässt, muss wenigstens das Geschäft damit aus den Händen krimineller Kartelle und Dealer genommen werden.

Kann der Staat den Kartellen das Geschäft aus der Hand nehmen?

Im besten Fall kann der Staat so die Qualität der kontrolliert abgegeben Drogen überwachen. Und über die geplanten Clubs womöglich auch Hilfe für schwer Süchtige vermitteln. Gut ist auch, dass das neue Gesetz der Droge Cannabis den Reiz des Verbotenen raubt. Denn der Blick in Staaten, die die Teillegalisierung schon hinter sich haben, lässt vermuten: Es droht kein nie-endender Drogenrausch in Deutschland.

Allerdings: Um Drogenkartellen das lukrative Geschäft aus der Hand zu nehmen, müssen Konsumenten die neuen staatlichen Angebote auch tatsächlich nutzen – im Fall der geplanten Cannabis-Clubs bedeutet das voraussichtlich irgendeine Form der Registrierung. Das könnte Konsumenten eher abschrecken – im schlechtesten Fall setzen sie stattdessen weiter auf den Schwarzmarkt. Aus dieser Sicht wäre es also gut, wenn auch bald die geplanten Lizenzshops kommen würden, ähnlich wie in den Niederlanden. In den Shops muss beim Kauf dann eine strenge Alterskontrolle herrschen.

Lässt sich der Schwarzmarkt mit diesem Gesetz trockenlegen? Es ist ein Experiment mit offenem Ausgang, vielleicht mit Rückschlägen. Doch allein das Umdenken und der Versuch einer besseren Politik sind richtig.