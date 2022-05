Kommentar zur AfD nach der NRW-Wahl: Stunde der Radikalen

Nach den heftigen AfD-Niederlagen in Westdeutschland sind die starken Ostverbände obenauf. Gewinnen sie an Einfluss im neuen Bundesvorstand, ist die weitere Radikalisierung programmiert. Sachsen-Anhalt liefert dafür die Blaupause.

Magdeburg/MZ - Die einen müssen ihre Wahlniederlagen erst noch verdauen, die anderen spielen bereits mit den Muskeln: Ungefähr so stellt sich die aktuelle Lage in der Bundes-AfD dar. Auf der einen Seite sind die westdeutschen Verbände in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, die geradezu desaströse Wahlergebnisse zu verantworten haben. Auf der anderen Seite stehen AfD-Vertreter aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und weiteren Ostverbänden, die auf vergleichsweise starken Rückhalt in der Bevölkerung verweisen können.