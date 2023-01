Kommentar zum ungenutzten Kinderzuschlag: Schluss mit dem Wirrwarr

Die Grundsicherung für Kinder muss schnell kommen. Schon jetzt leben zu viele in Armut. Diese Entwicklung verschärft sich infolge der Inflation weiter.

Halle/MZ - - Kinder und Jugendliche sind mit am stärksten von Armut bedroht. Die Quoten wachsen seit Jahren stark an, die Krise hat sich infolge der Inflation verschärft. Doch viele Familien bekommen nicht die finanzielle Unterstützung, die ihnen zusteht – und das, obwohl immer mehr infolge kaum durch den Monat kommen. Das gilt für den Kinderzuschlag und andere andere finanzielle Hilfen. Denn sie sind Teil eines Dschungels an familienpolitischen Leistungen, bei dem keiner mehr durchblickt. Damit muss Schluss sein. Die Kindergrundsicherung duldet keinen weiteren Aufschub und muss schnell eingeführt werden.