Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Sonnenbaden am Beckenrand, eine Tüte Pommes in der Hand, ab und zu mal ein scharfer Pfiff aus der Trillerpfeife – das Klischee des Bademeisterjobs geht an der Realität vorbei. Tatsächlich ist der Ausbildungsberuf vielseitig, anspruchsvoll und mitunter anstrengend. Was die Fachkräfte leisten, fällt Badegästen allerdings oft erst auf, wenn sie fehlen. Das ist in immer mehr Bädern in Sachsen-Anhalt der Fall. Damit sich das ändert, sind auch die Badegäste gefragt.