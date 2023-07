Weil Nachwuchs bei Handwerksbetrieben inzwischen hart umkämpft sind, investieren Betriebe kräftig in den Nachwuchs. Für junge Menschen ist das von Vorteil: Noch nie war es so attraktiv, Azubi zu sein.

Halle/MZ - Noch vor zwanzig Jahren, so erzählen es Handwerker, waren die Rollen vertauscht: Die Betriebe wählten unter den Anwärtern auf eine Lehrlingsstelle mit strengem Blick die fähigsten jungen Menschen aus. Heute hingegen sind es die Firmen, die dem potenziellen Nachwuchs den roten Teppich ausrollen. Der Mangel an jungen, geeigneten Handwerkern in spe macht das nötig. Was für die Branche zu einer echten Krise herangewachsen ist, ist für junge Menschen von Vorteil.