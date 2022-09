Wie der ÖPNV vom Mehltau der  „Tarifbedingungen“ und „Tarifzonen“ befreit werden kann

Kleinigkeiten haben manchmal auch in der politischen Wirklichkeit eine große Wirkung. Das Neun-Euro-Ticket ist, vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Probleme, eine solche Kleinigkeit. Das Ticket hat den ÖPNV in ein ganz neues Licht getaucht und seine Fortsetzung erfordert grundlegend neues Denken. Deshalb weisen Überlegungen für ein Nachfolge-Ticket in die richtige Richtung.

Der Quantensprung, den das Neun-Euro-Ticket ausgelöst hat, ist weniger der niedrige Preis, als vielmehr seine Verkehrsträger übergreifende Finanzierung. In der Stadt X einzusteigen und in der Gemeinde Y auszusteigen, viele „Tarifzonen“ und „Organisationsgrenzen“ zu überfahren, ohne sich um eine neue Fahrkarte bemühen zu müssen, das ist der revolutionäre Vorteil, den das Ticket ermöglicht hat.

Jürgen Leindecker hat 30 Jahre lang für die Kommunen gekämpft. Unter anderem war er am Aufbau eines Verkehrsverbundes beteiligt. (Foto: Stedtler)

Überlegungen, die Tarife zu harmonisieren und für den Fahrgast verständlich zu machen, waren Grundlagen für alle Verkehrsverbund-Gründungen. Doch statt eines einheitlichen Systems haben sich in den letzten 30 Jahren viele Verkehrsverbünde entwickelt, die wie vom Mehltau gelähmt auf ihre „Tarifbedingungen“ und „Tarifzonen“ blicken.

Grund für diese „Kleinstaaterei“ ist in erster Linie die Finanzierung des ÖPNV. Aufgabenträger sind die kreisfreien Städte und Landkreise, deren chronische Unterfinanzierung vor dem Nahverkehr nicht halt macht. Einerseits mussten die Rechte der konzessionierten Omnibusunternehmer gewahrt werden, andererseits durften die Kosten für den Aufgabenträger nicht durch die Decke schießen. Die Integration des Schienenverkehrs, meist von den Ländern verantwortet und von der DB beherrscht, stellte eine zusätzliche Herausforderung dar.

Eine Vielzahl von Verträgen und Finanzierungsvereinbarungen, so bunt wie die beschriebene „Kleinstaaterei“, spiegelt die Lage des Nahverkehrs wider. Zu diesem Gefecht kommen unüberschaubare viele Tarifbedingungen für jeden Verkehrsverbund und darüber hinaus auch für die einzelnen Verkehrsunternehmen, gleich ob sie im Verbund fahren oder für sich alleine unterwegs sind. Obwohl die Dienstleistung von Nord bis Süd identisch ist - Personen von X nach Y zu befördern - hat sich eine Bürokratie der Verkehrsverbünde entwickelt, die ihres Gleichen sucht.

In diesen Dschungel hat das „Neun-Euro-Ticket“ erstmals Licht hineingebracht und wohl auch deshalb so viele Reisenden angelockt. Die Politik kann hier also schnelle Erfolge erzielen und Menschen zur Nutzung des ÖPNV bewegen. Die Anzahl der Verkehrsverbünde kann ebenso reduziert werden, wie die Zahl der Mitarbeiter in den Verwaltungen dieser Organisationen. Zudem wird ein einheitliches Monatsticket für den Nahverkehr auch die Vielzahl von Fahrkarten - Monatskarte, Schülerwochenkarte, Seniorenkarte, Kinderfahrkarte, Sonntagsrückfahrkarte und, und, und - auf ein Minimum reduzieren helfen.

Eine Vereinheitlichung der Beförderungs- und Tarifbedingungen, ein transparenter finanzielle Ausgleich für die Kommunen und die Verkehrsbetriebe und eine Integration des Nahverkehrs der Schiene sind die Grundlagen für ein Nachfolge-Modell des Neun-Euro-Tickets. Sie erübrigen tausende von Sonderangeboten der Bahn, der Verbünde und der Verkehrsbetriebe ebenso, wie komplizierte Abrechnungsmechanismen. Das neue Ticket öffnen die Chance auf weniger Bürokratie.

Jürgen Leindecker war bis 2021 Landesgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds Sachsen-Anhalt. Von 1988 bis 1992 hat er in Hessen eine Bundesbahnstrecke kommunalisiert und war an den Grundlagen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes beteiligt.

