Die Jahre nach dem Halle-Anschlag haben gezeigt, wie viel Antisemitismus in Deutschland steckt. Deshalb darf das Gedenken nicht nur ein Blick zurück sein: Jeder muss sich heute fragen, was falsch läuft in diesem Land, kommentiert MZ-Redakteur Jan Schumann.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Was am 9. Oktober 2019 in Halle geschah, kam für die Stadt, für das Land und für die Bundesrepublik aus dem Nichts. Kaum jemand hätte sich solch eine Tat vorstellen können: Dass ein Neonazi mit Granaten und Selbstbau-Waffen versucht, 51 betende Juden in einer Synagoge zu ermorden. Aus purem Hass, aus purem Antisemitismus. Das Entsetzen über diese Tat kann man jedes Jahr aufs Neue spüren, auch heute wieder, wenn die Stadt Halle am Jahrestag des Anschlags kurz innehält.