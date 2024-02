In Sachsen-Anhalt haben zuletzt viele Hausbesitzer aufgrund des Heizungsgesetzes ihre Anlagen austauschen lassen. Häufig griffen sie dabei zu Öl- oder Gasheizungen. Ist die Wärmewende also gescheitert? Nein, sie braucht bloß Zeit.

Wärmewende in Sachsen-Anhalt

Halle/MZ - Es war eine der bestimmenden Debatten des vergangenen Jahres: Das Heizungsgesetz der Ampel-Koalition hat die Gemüter von Hausbesitzern und Handwerkern erhitzt. Zu teuer, zu überstürzt, nicht durchdacht – so die Vorwürfe. Die Bilanz kurz nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes spiegelt diese Stimmung: In Sachsen-Anhalt heizen nun mehr Menschen als noch vor einigen Jahren mit Öl, Holz oder Gas. Dabei zielt die Bundesregierung doch auf eine Abkehr von fossilen Brennstoffen. Ist die Wärmewende also gefloppt? Nicht unbedingt.