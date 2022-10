Kommentar zum Frauenmangel in Berufen: Branche muss weiblicher werden

Halle/MZ - - Eine Karriere für Frauen im Handwerk ist selbst im Jahr 2022 noch immer nicht selbstverständlich, außer in den als typisch weiblich deklarierten Bereichen. Doch selbst dort sinkt die Quote der Lehrlinge teilweise. Dabei wird es auch auf Frauen ankommen, will das Handwerk sein Nachwuchsproblem lösen. Frauen müssen mutiger werden. Doch dafür braucht es ein Umdenken – bei Betrieben, Eltern und Lehrern.