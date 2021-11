Kommentar zum Corona-Sondervermögen: Griff nach dem großen Geld

Magdeburg/MZ - Eines kann man der Landesregierung nicht vorwerfen: Dass sie planlos in die Debatte um das sogenannte Corona-Sondervermögen gegangen ist. Fast zwei Milliarden Euro Schulden will die Regierung in der Pandemie aufnehmen - viele Millionen sollen in Krankenhäuser fließen, in die Digitalisierung und in die Wirtschaft. So soll das Bundesland die Krise überwinden.

Fast niemand bestreitet, dass ein Finanzpaket gebraucht wird, um Schadensbegrenzung zu betreiben, die Konjunktur anzukurbeln. Parteien wie die SPD sind sogar im Wahlkampf mit solchen Versprechen angetreten: Den Aufschwung nicht kaputtsparen! Allerdings: Einige Facetten dieses historischen Schuldenpaketes machen derzeit eher den Eindruck, dass hier die Gelegenheit zum Griff nach großem Geld genutzt wird. Und zwar auf Kosten späterer Generationen, die dann mit den Schulden leben müssen.

Landtag muss Schuldenplan streng durchleuchten

Denn: Wie die Digitalisierung historischer Ortschroniken und ein neuer Laserwaffen-Schießstand der Polizei Sachsen-Anhalts Pandemieprobleme lösen sollen, ist bis heute eher nicht beantwortet. Im Gegenteil. So manche Begründung der Einzelprojekte im Regierungsentwurf riecht nach: Jetzt ist die Gelegenheit zum Geldausgeben!

Deshalb darf man jetzt eine strenge Überprüfung des Schuldenplans durch den Landtag erwarten, vor allem von den Regierungsfraktionen. Denn wo so Corona-ferne Projekte wie die Ortschroniken aufgeschrieben sind, finden sich vermutlich noch weitere kritische Punkte. Davon muss man mittlerweile leider ausgehen.

Zumal bereits jetzt zu sehen ist, dass auch einige große Posten wie die Uniklinik-Zuschüsse keineswegs so wasserdicht begründet sind, wie die Regierung tut. Ja, Investitionen werden gebraucht. Leichtfertig sollten diese Milliardenschulden aber nicht gemacht werden.