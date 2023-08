Autofahren in Sachsen-Anhalt Kommentar zum Benzinpreis-Hoch: Der Spritpreis-Dschungel schadet den Kunden

Trotz eines vergleichsweise entspannten Ölmarktes klettert die Preise für Benzin und Diesel in Sachsen-Anhalt erneut auf ein Rekordniveau. Treiben Konzerne die Preise künstlich in die Höhe? Das lässt sich nicht feststellen – die undurchsichtige Preispolitik an der Zapfsäule geht aber zu Lasten der Verbraucher.