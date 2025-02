Kommentar zum Aus für Tuchbestattungen in Sachsen-Anhalt: Koalition bricht Versprechen

Magdeburg/MZ - Seit mehr als einem Jahrzehnt streitet Sachsen-Anhalts Landespolitik darüber, ob Muslime und Juden ihre Toten im Land in Tüchern beerdigen dürfen. Bisher ist das nicht erlaubt – und das wird sich nach Lage der Dinge so schnell auch nicht ändern.

Es ist ein Armutszeugnis für die Koalition aus CDU, SPD und FDP: Angehörigen zweier Weltreligionen wird in Sachsen-Anhalt ein Recht verweigert, dass in großen Teilen Deutschlands längst selbstverständlich ist. Auch im christlich geprägten Bayern ist die Tuchbestattung mittlerweile möglich.

Andere Bundesländer haben es Sachsen-Anhalt bereits vorgemacht

In Sachsen-Anhalt entsteht dagegen der Eindruck, dass Landtagsabgeordnete immer neue Gründe gegen Tuchbeisetzungen finden wollen. Das betrifft vor allem die CDU, die seit langem überdeutlich macht, dass sie nichts von solchen Reformen hält. Erst erklärten Christdemokraten, sie wollten keinen Trend zur Billigbestattung im Land ermöglichen, jetzt sorgt sich die CDU um die Friedhofsböden.

Jedes dieser Probleme hätte ein gutgemachtes Gesetz lösen können. Man hätte dafür nur in die anderen Länder schauen müssen. Aber offenbar will die CDU das nicht. Stattdessen drängt sich der Verdacht auf, dass es in der CDU ein sehr grundsätzliches Unbehagen dagegen gibt, sachsen-anhaltische Friedhöfe für muslimische Traditionen zu öffnen.

Wie ernst meint es Sachsen-Anhalt mit der Integration?

Das so entstehende Problem ist groß. Nicht nur, weil das Nein zur Tuchbestattung im Widerspruch zur freien Religionsausübung steht. Sachsen-Anhalt erwirbt sich auch den Ruf, die Integration von nicht-christlichen Migranten letztlich doch nicht ernst zu nehmen. Zwar reden die Regierungsparteien in Sachsen-Anhalt viel von Integration – doch das Versprechen, von der Wiege bis zu Bahre gleiches Recht und gleiche Freiheit für alle zu schaffen, ist nicht erfüllt.

Letztlich ist es ein Vertrauensbruch gegenüber Muslimen und Juden, den die Koalition begeht. Er richtet viel Schaden an – und das völlig unnötig, wie der Blick in andere Bundesländer zeigt.