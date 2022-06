Kommentar zu unterschiedlichen Impfquoten in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ - Auf dem Papier klingt sie simpel, so eine Impfkampagne: Impfstoff besorgen, Impfzentren einrichten, Bürger informieren, fertig. Die unterschiedlichen Impfquoten in den Regionen Sachsen-Anhalts zeigen jedoch, dass es damit vielerorts nicht getan ist. Gerade in einigen dünner besiedelten Landkreisen ist zu befürchten, dass das Impfziel nie erreicht wird. Allerdings: Die Behörden haben es mitunter in der Hand, ob das so bleibt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<