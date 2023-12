Jugendkriminalität Kommentar zu Schülerrichtern in Sachsen-Anhalt: Jugendgewalt muss im Kern bekämpft werden

Die Jugendkriminalität in Sachsen-Anhalt spitzt sich zu. Das ist auch eine Kraftprobe für die Justiz. Schülergerichte wie in Elbingerode, bei denen Teenager über Teenager richten, können dabei einen wichtigen Beitrag leisten. Denn sie gehen die Ursachen der Straftaten an – und doch hat die Schülerjustiz ihre Grenzen.