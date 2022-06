Kommentar zu radikalen Corona-Protesten: Kalkulierte Eskalation

Polizisten sichern Corona-Proteste in Sachsen-Anhalt. Hier in Halberstadt.

Magdeburg/MZ - So viel Kraft hatten Proteste gegen die Corona-Politik lange nicht mehr. In diesen Tagen sammelt sich der harte Kern der radikalen „Querdenker“- und Impfgegner-Szene in Sachsen-Anhalt, um in vielen Städten gleichzeitig zu demonstrieren. Das ist am Montag gelungen - teils mit hohen Teilnehmerzahlen, trotz klirrender Kälte. Eins haben viele Demos gemein: Sie finden ohne Anmeldung und unter Missachtung der Corona-Regeln statt.