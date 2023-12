Die Verbotsdebatte um die in Teilen rechtsextreme AfD nimmt immer mehr Fahrt auf. MZ-Redakteur Jan Schumann kommentiert aber, eine Antwort in den Parlamenten wäre besser.

Rechtsextreme bald in Regierung?

Magdeburg/MZ - Weil die Demokratie in Deutschland schon einmal von innen heraus zerstört wurde und dies in Diktatur und Holocaust endete, gibt es im Grundgesetz der Bundesrepublik eine Reihe von Sicherungsmechanismen. Der weitgehendste ist das Verbot von Parteien, die die Demokratie beseitigen wollen. Die Hürden dafür sind aber so hoch, dass sogar die Neonazi-Partei NPD bisher nicht verboten wurde.