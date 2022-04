Kommentar zu „Impfen macht frei“: Abstoßende Parolen

Was geht einem Politiker durch den Kopf, der beim Polemisieren gegen die Corona-Schutzimpfung offenbar bewusst Assoziationen zum Völkermord an den Juden erweckt? Der Satz „Arbeit macht frei“ stand am Tor des Vernichtungslagers Auschwitz. Er ist für immer mit den Verbrechen der Nazis verbunden. Wer eine Abwandlung dieses Satzes in Verbindung mit der Ständigen Impfkommission bringt, will diese diffamieren. Zugleich verhöhnt er aber auch all jene, die in den Lagern ermordet wurden.