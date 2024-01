Angriffe und Widerstandshandlungen gegen Polizisten in Sachsen-Anhalt nehmen zu. MZ-Kommentator Jan Schumann ordnet ein, was diese Entwicklung für Beamte bedeutet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Am Anfang standen die radikalen Corona-Proteste, weiter ging es mit den Klebeaktionen der „Letzten Generation“ – und nun demonstrieren auch Landwirte in Scharen gegen die Bundesregierung. Inhaltlich haben die drei Protestgruppen zwar nicht viel gemein. Was sie aber eint, ist das schnelle Anwachsen zu großen, lauten Straßenbewegungen. Und zumindest die Corona- und Klima-Proteste wurden auch schnell zu einem Fall für die Polizei.