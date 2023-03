In Sachsen-Anhalt sind die Preise für Lebensmittel seit Beginn des Krieges in der Ukraine so stark gestiegen wie lange nicht. Das verschärft prekäre Verhältnisse. Doch sind die Preiserhöhungen auch gerechtfertigt? Daran gibt es Zweifel. Warum es jetzt auch auf die Kunden ankommt.

In Sachsen-Anhalt sind die Lebensmittelpreise so stark gestiegen wie lange nicht. Das verschärft ohnehin prekäre Lebensverhältnisse.

Halle/MZ - Ob Benzin, Möbel oder Kleidung – die Folgen der russischen Invasion in der Ukraine spüren Menschen hierzulande vor allem an der Kasse. Kaum eine Preiserhöhung trifft die Verbraucher dabei so empfindlich wie die von Brot und Butter – vor allem in einem Niedriglohnland wie Sachsen-Anhalt.