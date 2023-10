Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will Vorsorgeuntersuchungen auch in Apotheken möglich machen. Das soll die Hemmschwelle für Patienten senken. Klingt gut, ist aber nicht zu Ende gedacht. Denn der Minister hat etwas Wichtiges versäumt.

Halle/MZ - Auf dem Papier ist der Plan von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) famos: Statt stundenlang im Wartezimmer auszuharren, tingeln Patienten für eine Blutuntersuchung in die Apotheke nebenan. Medizinmuffel sorgen so häufiger vor, die Hausärzte werden entlastet, die gebeutelten Apotheker erhalten eine neue Einnahmequelle. Doch was gut klingt, geht an der Realität vorbei.