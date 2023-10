Die Asyldebatte ist in Deutschland eine Mängeldebatte. Dabei werden die guten Beispiele gelingender Integration oft übersehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Die Asyldebatte ist in Deutschland vor allem eine Problemdebatte. Es geht um illegale Migration, um überforderte Kommunen, um die schwierige Integration. Befeuert durch Teile der Politik, redet ganz Deutschland über das, was nicht funktioniert. Sicherlich: Die Probleme sind da und sie müssen gelöst werden. Darüber wird aber zu oft vergessen, dass es gute Beispiele gelingender Integration gibt. Dass daran in Städten wie Halle Migranten und Deutsche gleichermaßen arbeiten.