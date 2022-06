Großveranstaltungen in Sachsen-Anhalt dürfen nicht nur für Geimpfte sein. Ein Kommentar von MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne.

Besucher des internationalen Leichtathletik-Meetings in Dessau-Roßlau müssen vollständig geimpft sein.

Halle (Saale) - Erstmals findet in Sachsen-Anhalt eine Großveranstaltung statt, bei der nur Corona-Geimpfte teilnehmen dürfen. 500 Zuschauer dürfen laut Veranstalter dem internationalen Leichtathletik-Meeting in Dessau-Roßlau am Freitag beiwohnen. Es handelt sich um ein Modellprojekt, doch wird von diesem das falsche Signal ausgesendet. Als Vorbild für weitere Veranstaltungen taugt es nicht.