Kommentar: So kann es nicht weiter gehen!

Halle/MZ - Seit Monaten sind Engpässe von Arzneimitteln in Apotheken keine Seltenheit mehr. Es ist normal geworden, dass Antibiotika fehlen, dass in diesem Winter wieder Fieber- und Schmerzmittel für Kinder fehlen. Aktuell geht es um die psychische Gesundheit der Jüngsten, weil das einzige zugelassene Antidepressivum nicht lieferbar ist. So kann es nicht weitergehen!