Kommentar: Obdach für Flüchtlinge - es geht doch!

Seit Ende März strömen Ukrainer in Richtung Westen. Viele haben in Sachsen-Anhalt Unterkunft gefunden.

In ihrer Reaktion auf den russischen Überfall des Nachbarlandes Ukraine hat die Bundesregierung über Wochen ein ungutes Bild abgegeben. Immer wieder wurden Hilfsleistungen und Gesten der Solidarität durch gegenläufiges Handeln konterkariert. Das endlose Zögern bei der Lieferung schwerer Waffen, die ehrpusselige Weigerung des Kanzlers, nach Kiew zu reisen, und zuletzt sein Unwille, der Ukraine klar den Sieg zu wünschen - all das hat in anderen europäischen Ländern tiefes Misstrauen erweckt.