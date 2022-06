Kommentar: Mehr Geld für schnelle Rettung

Krankenwagen müssen auch in ländlichen Regionen zügig die Patienten erreichen. Ein Kommentar von MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne.

In Sachsen-Anhalt erreichen Rettungskräfte ihren Einsatzort oft mit Verspätung.

Halle (Saale) - Innerhalb von zwölf Minuten soll in Sachsen-Anhalt ein Krankenwagen nach Eingang des Notrufs am Ziel sein. Diese Hilfsfrist wird jedoch seit Jahren in vielen Regionen deutlich überschritten. Im Landkreis Wittenberg wird die Vorgabe bei jeden vierten Einsatz nicht erreicht. Das ist ein unhaltbarer Zustand.