In Sachsen-Anhalt fehlen immer mehr Ärzte. Es braucht mehr Initiative, um den Mangel abzumildern.

Halle/MZ - Ob Praxen oder Kliniken: Die Lücken in der Ärzteversorgung werden größer. Viele Mediziner gehen in Rente, die Teilzeitquote steigt, die Behandlungszahlen auch. Auch in Sachsen-Anhalt sind Regionen unterversorgt. Die Zahlen sind alarmierend. Es braucht mehr Initiative, um den Mangel abzumildern. Die Ärztevertretungen müssen ihre Programme ausweiten, das Land mehr auf den Weg bringen als eine Landarztquote.