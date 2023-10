Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - - Die Erkältungssaison hat begonnen und bei Vielen mehren sich die Sorgen, wie schwer wohl dieser Winter wird. Eltern erinnern sich an häufig kranke Kinder im vergangenen Jahr, Erwachsene an schwere Infekte. Die ersten Grippefälle wurden gemeldet, auch RSV und andere Viren zirkulieren bereits, die Zahl der Corona-Erkrankungen steigt. Es muss jetzt wieder mehr um den freiwilligen Schutz gehen. Das heißt: Auch Masken sollten bei Infekten wieder eine Option sein und Impfungen müssen wieder stärker in den Fokus rücken. Denn Ignoranz wäre fahrlässig – für Risikopersonen können Infekte nach wie vor gefährlich sein.