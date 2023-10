Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - - Trinkgeld soll eine Wertschätzung für guten Service sein. Doch immer öfter geben Gäste kein Trinkgeld, runden um minimale Summen auf oder geben selbst bei hohen Beträgen anteilig nur wenig oben drauf. Das war vor der Inflation anders. Und trotz höherem Mindestlohn ist Servicepersonal in der Mehrzahl auf Trinkgeld angewiesen. Jobs in der Gastronomie haben mit die niedrigsten Bruttolöhne. Sie arbeiten, wenn andere Freizeit haben – ohne Zuschläge für Arbeit an Wochenenden und Feiertagen. Es muss normal sein, ihnen Trinkgeld zu geben.