Kommentar: Ein weiter Weg zur Gleichstellung

Der Fortschritt ist eine Schnecke. Seit 15 Jahren bereits gibt es das Elterngeld und damit eine finanzielle Absicherung für junge Eltern, die sich zeitweise allein der Familie widmen wollen. Das sollte auch helfen, traditionelle Familienrollen aufzubrechen. Einiges hat sich durchaus getan. Doch wer denkt, dass ein für Männer und Frauen gleichermaßen vorgesehenes Instrument dazu führt, dass sich am Ende die Arbeit in der Familie tatsächlich gleichmäßig verteilt, liegt falsch. In Sachsen-Anhalt ziehen sich die Männer von der Wacht am Kinderbett sogar wieder langsam zurück, wie die neuen Zahlen belegen.

