Kommentar: Die Lehre aus dem Neun-Euro-Ticket

Große Fahrzeuge, oft mit vielen leeren Plätzen: Der öffentliche Nahverkehr kostet die Kommunen in Sachsen-Anhalt viel Geld.

Magdeburg - Der Ruf der Landkreise nach Geld aus Berlin für den Busverkehr ist verständlich, hilft aber nicht weiter. Nahverkehr ist Aufgabe der Kommunen. Es ist nicht sinnvoll, die Verantwortlichkeiten und Finanzströme weiter zu verkomplizieren. Das, was den Busverkehr auf dem Land teuer macht, sind große Fahrzeuge, die mit vielen leeren Plätzen durch die Landschaft rauschen. Um das System effizienter zu machen, müssen also zunächst mehr Fahrgäste in die bereits rollenden Fahrzeuge gelockt werden. Ein Pauschalpreis hilft dabei, wie das Neun-Euro-Ticket belegt.