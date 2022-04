Kommentar: Die Landes-SPD verdrängt ihre Fehler

Von zu Tode betrübt bis himmelhochjauchzend in nur zehn Monaten: ein SPD-Anhänger mit Parteifähnchen.

Neulich lag Sachsen-Anhalts SPD noch auf dem politischen Sterbebett - und jetzt kann sie etwa Ansprüche auf den Oberbürgermeisterposten in Halle anmelden, ohne dass die politische Konkurrenz in Gelächter ausbricht. Von zu Tode betrübt bis himmelhochjauchzend in nur zehn Monaten: Es ist schon beachtlich, wie schnell sich der Wind für die Sozialdemokraten gedreht hat. Die aktuelle politische Schönwetterlage hat auch einen Namen: Olaf Scholz.