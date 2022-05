Kommentar: Die Koalition kratzt an der Sonntagsruhe

Mit zusätzlichen Einkaufstagen testet Sachsen-Anhalts Regierungsbündnis aus, was juristisch möglich ist.

Die Koalition in Magdeburg verspricht den Sachsen-Anhaltern mehr sonntägliche Einkaufsbummel. Viele Kunden werden sich darüber zweifelsohne freuen. Ladenbesitzer hoffen auf zusätzliche Umsätze; die Corona-Pandemie hat ihnen lange die Bilanzen verhagelt, viele haben massiv an den Online-Handel verloren. So sehr allen Shoppingwilligen ihr Freizeitspaß und Händlern ihr Umsatz zu gönnen ist: Bei diesem Vorhaben wird es auch Verlierer geben.