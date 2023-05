Julius Lukas sieht Kleidungsvorschriften an Schulen kritisch.

Halle/MZ - Dass sich Jugendliche anders kleiden als Erwachsene, ist nicht neu. Es ist auch sehr normal. An Schulen Vorschriften zu erlassen, in denen definiert wird, was als „angemessene Kleidung“ gilt, kann deswegen nur zu Unfrieden führen.