Hohenmölsen/MZ - Kurz nach dem Umzug ist Michael Großmann noch einmal losgefahren, von Hohenmölsen nach Bösau, sind ja nur ein paar Kilometer. Ein Bekannter hatte ihn angerufen, der gerade draußen war im Dorf, das bald kein Dorf mehr sein würde: „Die reißen jetzt Dein Haus ab.“ Da stand er dann, auf einem Schuttberg, der einmal sein Elternhaus gewesen war, und die Bäckerei des Ortes, gegründet von seinem Großvater, dichtgemacht von der DDR. Die alte Backstube, der Laden – nur noch Trümmer. „Da habe ich bewusst Abschied genommen“, sagt er. In dem Wissen, dass später die Bagger sich Bösau holen würden, sich tief in die Erde fressen würden, um an die Kohle unter dem Dorf zu kommen.