Kohle, Strom, Statistik

Sachsen-Anhalt zählt zu den Bundesländern mit dem höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf. Also leben in Sachsen-Anhalt überdurchschnittlich viele Dreckspatzen. Richtig? Ach, wenn es so einfach wäre. Richtig ist: Dreckiger Kohlestrom wird zwar hierzulande erzeugt. Verbraucht aber wird er - auch - anderswo, etwa in Bayern oder Baden-Württemberg. Dort, wo die Industrie sitzt. Doch die Emissionen werden am Ort der Entstehung angerechnet. So will es die Statistik.

