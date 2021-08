Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt: CDU, SPD und FDP vertagen sich auf Montag

Fahnen der EU, Deutschlands und des Landes Sachsen-Anhalts stehen vor Beginn einer Pressekonferenz neben dem Podium in der Staatskanzlei in Magdeburg.

Magdeburg/MZ - Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt sind auf Montag vertagt worden. Nach mehr als 15 Stunden Verhandlung am Freitag bis in die Nacht hinein einigten sich die Parteien auf diesen Zeitplan. Das Treffen am Montag soll voraussichtlich das letzte sein. Dann könnte sich Schwarz-rot-gelb auf einen Koalitionsvertrag einigen.

Am Freitag hatten die Chefverhandler bis in die Nacht hinein an strittigen Vertragskapiteln gearbeitet – unter anderem war noch das Themenfeld der Innenpolitik offen, aber auch sämtliche Finanzierungsfragen. So war bis zuletzt fraglich, in welchem Umfang Sachsen-Anhalt Schulden aufnehmen soll, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Die Vorstellungen im potenziellen „Deutschland“-Bündnis gehen dazu weit auseinander.

Die Stimmung in den Verhandlungen war in den vergangenen Tagen spürbar angespannt. So hatten die SPD-Chefverhandler Andreas Schmidt und Juliane Kleemann unterstellt, dass CDU und FDP falsche Verhandlungsstände an die Presse durchgestochen hätten. In der CDU war indes bis zuletzt unklar, ob der Hallenser Marco Tullner im Kabinett bleiben kann.

Der Verhandlungsstart am Montag war zunächst für 9 Uhr angesetzt. (mz)