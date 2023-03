Halle/MZ - Nach dem Beschluss der Ampel-Koalition in Berlin zum beschleunigten Ausbau von Verkehrswegen lässt Sachsen-Anhalt prüfen, ob und welche Projekte im Land dafür in Frage kommen. Sie habe die Fachleute in ihrem Ressort mit einer entsprechenden Untersuchung beauftragt, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) am Mittwoch.

