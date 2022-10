Knoten für schnelleres Internet in Sachsen-Anhalt

In Leipzig geht der erste Internetknoten in Mitteldeutschland in Betrieb. Welche Vorteile das für Bürger und Firmen in Sachsen-Anhalt hat.

Leipzig/Halle/MZ - Auf der Weltkarte der wichtigen Standorte für die Internet-Infrastruktur wird künftig auch Mitteldeutschland verzeichnet sein: Am Donnerstag wird in Leipzig der erste Internetknoten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Betrieb gehen. Die Region erhalte eine direkte und damit noch schnellere Anbindung an das weltweite Datennetz, sagt Thomas Kling, Technikvorstand des Unternehmens DE-CIX.