Medizin in Sachsen-Anhalt Knochenbruch auf Knopfdruck: So helfen Schauspieler bei der Ausbildung von Sanitätern und Ärzten

An der Uniklinik in Halle üben angehende Ärzte und Sanitäter mit Laiendarstellern den Praxisalltag. Ob gebrochene Knochen, Depressionen oder widerspenstige Notfallpatienten – die sogenannten Simulationspersonen schlüpfen dabei in verschiedene Rollen. Warum diese Art des Schauspiels nur wenig mit Theater gemein hat.