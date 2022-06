Kliniken im roten Bereich: Lage in Sachsen-Anhalt spitzt sich regional zu

Magdeburg/MZ - Mit der drastischen Zunahme der Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt spitzt sich die Lage in den Krankenhäusern zu. „Die Situation ist total angespannt“, sagte Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) der MZ am Freitag. „Eine Lage wie jetzt hatten wir noch nie: In Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Bayern steigen die Zahlen überall. Wir können uns nicht mehr innerhalb dieses Kleeblatts unterstützen.“