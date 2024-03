Dieser Winter war einer der bislang wärmsten in Sachsen-Anhalt. Auch im Wald und auf Feldern sind die Folgen des Klimawandels längst sichtbar. Wie die klimatische Zukunft des Landes aussehen könnte - und wie der Umweltminister gegensteuern will.

Der Klimawandel setzt auch den Fichten im Harz stark zu, hier in der Nähe des Brocken zu sehen.

Halle/DPA/MZ. - Das Klima in Sachsen-Anhalt könnte sich in Zukunft drastisch verändern. Das geht aus Daten hervor, die das Landesamt für Umweltschutz (LAU) aufgearbeitet hat, um mögliche Folgen der globalen Erwärmung für das Bundesland zu veranschaulichen. Demnach könnten im schlimmsten prognostizierten Fall gegen Ende des Jahrhunderts in Magdeburg oder Halle klimatische Verhältnisse herrschen wie heutzutage auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien.